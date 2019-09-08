30 Сентября 2020
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Политика Челябинская область
8 сентября, день выборов, голосование, Челябинская область (2019) | Фото: Накануне.RU

Явка в Челябинской области растет незначительно

На полдень в Челябинской области проголосовало 16,7% списочного состава избирателей, сообщили Накануне.RU в облизбиркоме.

Все 2 тыс. 296 южноуральских избирательных участка работают в штатном режиме, при этом, свыше 2,6 тыс. IP-камер работают сегодня на 1250 участках. В избиркоме уточнили, что примерно 84% избирателей 8 сентября голосуют под прицелом видеокамер.

8 сентября, день выборов, голосование, Челябинская область(2019)|Фото: Накануне.RU

В Челябинской области проходят выборы губернатора, прямые выборы трех глав сельских поселений, выборы депутатов представительных органов власти в муниципалитетах - на последних разыгрывается 455 мандатов.

Врио губернатора Алексей Текслер уже сходил на избирательный участок.

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Явка в Челябинской области растет незначительно

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Теги: явка, выборы, голосование, Челябинская область



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Ранее 08.09.2019 15:02 Мск За шесть часов до закрытия участков в Челябинской области на выборах проголосовало менее 30%

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