Явка в Челябинской области растет незначительно

На полдень в Челябинской области проголосовало 16,7% списочного состава избирателей, сообщили Накануне.RU в облизбиркоме.

Все 2 тыс. 296 южноуральских избирательных участка работают в штатном режиме, при этом, свыше 2,6 тыс. IP-камер работают сегодня на 1250 участках. В избиркоме уточнили, что примерно 84% избирателей 8 сентября голосуют под прицелом видеокамер.

В Челябинской области проходят выборы губернатора, прямые выборы трех глав сельских поселений, выборы депутатов представительных органов власти в муниципалитетах - на последних разыгрывается 455 мандатов.

Врио губернатора Алексей Текслер уже сходил на избирательный участок.