На выборах в ХМАО пожаловались на включение админресурса с призывами голосовать за одну из партий

На выборах в поселке Коммунистический в ХМАО поступили жалобы на включение админресурса и призыва голосовать за одну из партий. Об этом Накануне.RU сообщил один из кандидатов в совет депутатов.

По его словам, накануне Единого дня голосования ему на сотовый позвонили с незнакомого номера и стали агитировать голосовать за конкретных кандидатов от определенной партии. Он утверждает, что голос звонившей был очень похож на голос сотрудницы местной администрации. По его словам, также идет аналогичная массовая рассылка в мессенджерах.

Кандидат написал жалобу в избирком с просьбой принять меры.

Как заявил председатель окружной избирательной комиссии Денис Корнеев на пресс-конференции в центре "Открытый регион", было отмечено пять обращений в муниципалитетах, которые носили локальный характер. После тщательной проверки подтвердилось лишь одно: в Советском районе производилась агитация по телефону и в соцсетях. Избирком отреагировал на него и направил материалы для разбирательства в правоохранительные органы.

Сегодня, 8 сентября, в Югре проходят дополнительные выборы депутата думы Ханты-Мансийского автономного округа шестого созыва, а также выборы в органы местного самоуправления.