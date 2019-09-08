30 Сентября 2020
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
ХМАО, выборы, голосование (2019) | Фото: Леонард Насибуллин

На выборах в ХМАО пожаловались на включение админресурса с призывами голосовать за одну из партий

На выборах в поселке Коммунистический в ХМАО поступили жалобы на включение админресурса и призыва голосовать за одну из партий. Об этом Накануне.RU сообщил один из кандидатов в совет депутатов.

По его словам, накануне Единого дня голосования ему на сотовый позвонили с незнакомого номера и стали агитировать голосовать за конкретных кандидатов от определенной партии. Он утверждает, что голос звонившей был очень похож на голос сотрудницы местной администрации. По его словам, также идет аналогичная массовая рассылка в мессенджерах.

Кандидат написал жалобу в избирком с просьбой принять меры.

Как заявил председатель окружной избирательной комиссии Денис Корнеев на пресс-конференции в центре "Открытый регион", было отмечено пять обращений в муниципалитетах, которые носили локальный характер. После тщательной проверки подтвердилось лишь одно: в Советском районе производилась агитация по телефону и в соцсетях. Избирком отреагировал на него и направил материалы для разбирательства в правоохранительные органы.

Сегодня, 8 сентября, в Югре проходят дополнительные выборы депутата думы Ханты-Мансийского автономного округа шестого созыва, а также выборы в органы местного самоуправления.

ХМАО, выборы, голосование(2019)|Фото: Леонард Насибуллин

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На выборах в ХМАО пожаловались на включение админресурса с призывами голосовать за одну из партий

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Теги: ХМАО, выборы, голосование, админресурс



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