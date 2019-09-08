Алексей Текслер проголосовал в школе, в которой учился

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер проголосовал на выборах главы региона в родной школе. На избирательный участок он пришел с супругой и сыном, передает корреспондент Накануне.RU.

Алексей Текслер проголосовал на избирательном участке 685 в здании школы 92 в Металлургическом районе Челябинска. В этой школе глава региона учился в начальных классах.

На избирательный участок он пришел вместе с супругой и сыном Мишей.

"Для меня это школа особая. Я пришел сюда в первый класс, закончил начальную школу. И помимо того, что я пришел на выборы, я привел свою семью показать, где я учился. Мой ребенок тоже первоклассник, поэтому это было интересно и важно. Я рад, что моя задумка проголосовать в родной школе случилась", - рассказал он.

После голосования Текслер показал сыну класс, в котором учился.

"Показал ребенку свой класс, куда я ходил, за какой партой сидел. Он тоже посидел. Для меня это ностальгическая история, очень важная. Я рад, что удалось это сделать. Для того, чтобы проголосовать здесь, я и моя семья на сайте госуслуг открепились от своего участка и прикрепились к этому", - отметил он.

Алексей Текслер призвал южноуральцев принять участие в голосовании.

"Сегодня важный день для всей Челябинской области и для каждого жителя. Придите проголосовать за свое будущее. Я всех приглашаю это сделать. Сегодня в Челябинской области открылось 2 тыс. 296 избирательных участков. Мы проводим 68 избирательный кампаний, включая выборы губернатора. На каждом участке присутствуют общественные наблюдатели. Выборы проходят спокойно", - подчеркнул он.

По данным областного избиркома, явка на 12:00 составила 16,70%.