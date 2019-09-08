Путин и Зеленский по телефону обсудили обмен заключенными

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, разговор состоялся по инициативе украинской стороны: была дана позитивная оценка освобождению и передаче удерживавшихся на Украине и в России лиц. Был отмечен гуманитарный аспект данной акции, имеющей большое значение для двусторонних отношений.

Обсуждались и другие темы: проблематика внутриукраинского урегулирования, а также перспективы организации саммита "нормандской четверки". В завершение разговора Путин и Зеленский договорились о дальнейших контактах.

Напомним, ранее Владимир Путин заявлял о финальном этапе в вопросе по обмену заключенными с Украиной. Российский президент заметил, что было достаточно сложно принимать решение по конкретным людям.