30 Сентября 2020
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Политика В России Украина
шестой всероссийский форум рабочей молодежи, Рабочая молодежь 2018, Владимир Путин (2018) | Фото: Накануне.RU

Путин и Зеленский по телефону обсудили обмен заключенными

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, разговор состоялся по инициативе украинской стороны: была дана позитивная оценка освобождению и передаче удерживавшихся на Украине и в России лиц. Был отмечен гуманитарный аспект данной акции, имеющей большое значение для двусторонних отношений.

Обсуждались и другие темы: проблематика внутриукраинского урегулирования, а также перспективы организации саммита "нормандской четверки". В завершение разговора Путин и Зеленский договорились о дальнейших контактах.

Напомним, ранее Владимир Путин заявлял о финальном этапе в вопросе по обмену заключенными с Украиной. Российский президент заметил, что было достаточно сложно принимать решение по конкретным людям.

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Путин и Зеленский по телефону обсудили обмен заключенными

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Теги: Путин, Зеленский, заключенные, обмен



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