В Курганской области явка избирателей на полдень составила 18,43%

Стала известна явка избирателей на выборах губернатора Курганской области на 12.00, передает корреспондент Накануне.RU.

По состоянию на полдень в регионе проголосовало более 128 тыс. избирателей, явка составила 18,43%. На выборах губернатора Зауралья в 2014 году на это время явка составляла 17,16%.

Напомним, в Курганской области 8 сентября проходят более 300 избирательных кампаний, главные из них - это выборы губернатора Курганской области и депутатов Курганской городской думы.