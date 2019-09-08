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Происшествия Курганская область
выборы, Курган, 18 сентября (2016) | Фото:Накануне.RU

В Зауралье прямо во время голосования умер пенсионер

В Курганской области прямо во время выборов скончался пожилой мужчина.

Трагедия произошла 8 сентября в поселке Луговое в Целинном районе.

Как сообщили Накануне.RU в сельсовете, мужчине около 90 лет, он пришел проголосовать, присел на стул, ему стало плохо. На место прибыли медики, однако спасти пенсионера не удалось, он скончался.

Причина смерти пожилого сельчанина пока неизвестна.

Напомним, в Курганской области 8 сентября проходят более 300 избирательных кампаний, главные из них - это выборы губернатора Курганской области и депутатов Курганской городской думы.

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В Зауралье прямо во время голосования умер пенсионер

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Теги: Луговое, выборы, смерть, мужчина, пенсионер



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