30 Сентября 2020
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турнир ММА, Екатеринбург, Хабиб Нурмагомедов с отцом (2018) | Фото: Накануне.RU

Нурмагомедов защитил пояс чемпиона UFC в легком весе: Порье побежден досрочно

Российский боец Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе. На турнире в Абу-Даби он одержал досрочную победу над американцем Дастином Порье, передает корреспондент Накануне.RU.

Бой завершился в третьем раунде: Хабиб выиграл удушающим приемом. Эта победа стала 28-й в карьере россиянина, выступающего без поражений.

Следующий соперник Нурмагомедова пока неизвестен. Вероятнее всего, им станет американец Тони Фергюсон. Также о своем желании провести реванш заявил экс-чемпион Конор МакГрегор.

"Назначьте мне реванш в Москве", - написал ирландец в своем Твиттере.

Напомним, Хабиб и Конор встречались в клетке осенью прошлого года. Тогда россиянин одержал досрочную победу, а после боя вспыхнула массовая драка.

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Нурмагомедов защитил пояс чемпиона UFC в легком весе: Порье побежден досрочно

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Теги: Хабиб, Порье, бой, победа



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