Курганцам звонят и просят прийти на выборы и проголосовать за одну из партий

В Кургане избирателям звонят на сотовые телефоны и просят прийти на участки для голосования, людей настойчиво призывают голосовать за одну из партий, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщили в избирательной комиссии региона, на "горячую линию" поступил звонок от жительницы Кургана, которая рассказала, что ее принуждают голосовать.

"Звонят и просят проголосовать за список", - сообщили в избиркоме.

В избиркоме отметили, что это является явным нарушением процедуры проведения выборов. В курганском региональном отделении партии оперативно получить комментарий не удалось.

По данным Накануне.RU от источника в партии, региональный исполком уже начал проверять эту информацию, телефон звонившей и агитировавшей проголосовать уже знают, ее имя известно.

"Сейчас будут уточнять, есть ли такой человек на самом деле у нас в партии, будем разбираться. Возможно, это провокация", - отметил инсайдер.

В Курганской области 8 сентября проходят более 300 избирательных кампаний, две главных из них - это выборы губернатора Курганской области и депутатов Курганской городской думы.