Шумков перед голосованием прогулялся по городу с сыном и постоял в очереди перед кабинкой

Врио губернатора Курганской области в сопровождении сына-школьника перед голосованием прогулялся по городу, придя на свой избирательный участок пешком, передает корреспондент Накануне.RU.

Шумков голосовал в здании областного культурно-выставочного центра на улице Гоголя. По пути до участка он останавливался и общался с жителями, которые задавали ему вопросы.

Уже в КВЦ врио губернатора постоял в очереди перед кабинкой для голосования. Стоит отметить, что явка именно на этом участке в день выборов в момент голосования главы региона была заметно высока - люди стояли в очереди, перед каждым столиком было по 3-4 человека.

Глава региона отметил, что пришел на выборы с рабочим настроением.

"Хорошее настроение, рабочее настроение. Я голосовал за обновление и за перемены. Чтобы они не останавливались и шли постоянно, чтобы люди эти вещи ценили и чтобы люди эти вещи поддерживали", - сообщил Вадим Шумков.

Напомним, выборы губернатора Зауралья проходят на всей территории региона. Явка избирателей на 10.00 составила 6,99%. На пост главы Курганской области помимо Шумкова претендуют еще трое - это кандидат от КПРФ Яков Сидоров, главный зауральский "сокол Жириновского" Юрий Ярушин и представитель "Справедливой России" Татьяна Майборода.