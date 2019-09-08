Появились первые данные по явке избирателей на выборах губернатора Курганской области

Стали известны первые данные по явке на выборах губернатора Курганской области, передает корреспондент Накануне.RU.

На 10.00 явка избирателей составила 6,99%.

На предыдущих выборах главы Зауралья на это же время явка составляла 6,06%.

Напомним, 8 сентября в регионе выбирают губернатора Курганской области. На пост главного человека Зауралья претендуют четыре кандидата - врио губернатора региона Вадим Шумков, он идет как самовыдвиженец. От КПРФ - депутат Курганской городской думы Яков Сидоров, от ЛДПР - депутат облдумы региона Юрий Ярушин и от "Справедливой России" Татьяна Майборода.