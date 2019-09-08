Ошиблась номером. Неизвестная женщина позвонила в зауральский избирком с отчетом о голосовании

Неизвестная женщина позвонила на "горячую линию" избирательной комиссии Курганской области и отчиталась о посещении избирательного участка, передает корреспондент Накануне.RU.

Женщина, по всей видимости, ошиблась номером. Она позвонила и сообщила: "Я звоню отчитаться о том, что я проголосовала". На вопрос члена избиркома: "Вы кто?" звонившая поспешила бросить трубку.

Такая система негласно действует во всех регионах, где 8 сентября проходит голосование. Руководители предприятий и организаций обязывают своих сотрудников голосовать за определенного кандидата. После процедуры голосования человек обязан позвонить своему руководству и отчитаться о том, что он посетил избирательный участок.