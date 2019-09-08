На "горячую линию" в зауральский избирком уже поступило шесть звонков

На "горячую линию" избирательной комиссии Курганской области с 8.00 8 сентября уже поступило шесть звонков, никаких жалоб от граждан нет.

Как сообщил Накануне.RU член регионального избиркома с правом решающего голоса Валерий Мельников, все звонки мало касались выборной кампании.

"Кто-то позвонил, например, и спросил, как найти штаб Шумкова, чтобы дали воду в Лебяжье (врио губернатора Курганской области Вадим Шумков - прим.), такого плана звонки пока", - отметил Мельников.

Последний из шести звонков касался номера участка - звонивший уточнил, по какому адресу ей можно проголосовать. Также был один звонок по поводу отсутствия прописки на территории Зауралья.

Напомним, 8 сентября в регионе проходят 322 избирательные кампании.

Позвонить на "горячую линию" избирательной комиссии Курганской области можно по номеру телефона 8 (3522) 43-35-76.