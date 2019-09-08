В Курганской области начался День выборов: все 968 участков начали работу

В Курганской области начался День выборов, передает корреспондент Накануне.RU.

К работе приступили все 968 избирательных участков в каждом уголке Зауралья, никаких нарушений не зафиксировано, члены УИК работают в штатном режиме.

Помимо выборов губернатора региона курганцы выбирают сегодня депутатов городского парламента.

Как сообщили Накануне.RU в избирательной комиссии Курганской области, пять избирательных участков расположены в местах временного пребывания граждан.





На сегодняшний день в списки избирателей в регионе включены 695 тыс. 380 человек.



Всего 8 сентября в Курганской области проходят 322 избирательные кампании.

На избирательном участке №914 в микрорайоне Шевелевка в Кургане с самого утра людно, голосовать приходят целыми семьями. Лидия Ивановна рассказала Накануне.RU, что голосует каждый раз и не пропустила за свою жизнь ни одних выборов.

"Где бы я не была, я все равно голосую. Если не могу по месту жительства, то беру открепительное удостоверение и все равно выбираю своего кандидата. Я считаю, что это долг каждого, хотя любой человек вправе выбирать приходить на голосование или нет. Вот только пусть потом те, кто не пришел на выборы, не говорят о том, что мы плохо живем - ведь они не имеют права так говорить, так как не голосовали и не причастны к этому", - выразила свою позицию пенсионерка.

Зауральцы сегодня будут голосовать до 20.00, затем избирательные участки закроются и начнется подсчет голосов. Первые итоги выборов станут известны уже к 22.00 8 сентября.