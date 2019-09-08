В Курганской области начался День выборов: все 968 участков начали работу

30 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Курганская область
8 сентября, день выборов, голосование (2019) | Фото:Накануне.RU

В Курганской области начался День выборов: все 968 участков начали работу

В Курганской области начался День выборов, передает корреспондент Накануне.RU.

К работе приступили все 968 избирательных участков в каждом уголке Зауралья, никаких нарушений не зафиксировано, члены УИК работают в штатном режиме.

Помимо выборов губернатора региона курганцы выбирают сегодня депутатов городского парламента.

Как сообщили Накануне.RU в избирательной комиссии Курганской области, пять избирательных участков расположены в местах временного пребывания граждан.

8 сентября, день выборов, голосование(2019)|Фото:Накануне.RU

На сегодняшний день в списки избирателей в регионе включены 695 тыс. 380 человек.

Всего 8 сентября в Курганской области проходят 322 избирательные кампании.

8 сентября, день выборов, голосование(2019)|Фото:Накануне.RU

На избирательном участке №914 в микрорайоне Шевелевка в Кургане с самого утра людно, голосовать приходят целыми семьями. Лидия Ивановна рассказала Накануне.RU, что голосует каждый раз и не пропустила за свою жизнь ни одних выборов.

8 сентября, день выборов, голосование(2019)|Фото:Накануне.RU

"Где бы я не была, я все равно голосую. Если не могу по месту жительства, то беру открепительное удостоверение и все равно выбираю своего кандидата. Я считаю, что это долг каждого, хотя любой человек вправе выбирать приходить на голосование или нет. Вот только пусть потом те, кто не пришел на выборы, не говорят о том, что мы плохо живем - ведь они не имеют права так говорить, так как не голосовали и не причастны к этому", - выразила свою позицию пенсионерка.

Зауральцы сегодня будут голосовать до 20.00, затем избирательные участки закроются и начнется подсчет голосов. Первые итоги выборов станут известны уже к 22.00 8 сентября.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Курганской области начался День выборов: все 968 участков начали работу

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: 8 сентября, Курган, выборы, голосование, участки



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети