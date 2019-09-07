29 Сентября 2020
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памфилова элла александровна уполномоченный по правам человека в россии (2015) | Фото: Накануне.ru

За нападение на главу ЦИК задержан уроженец Казахстана, живший в лесу

За нападение на председателя Центральной избирательной комиссии России Эллу Памфилову задержан 36-летний уроженец Казахстана.

Как сообщает Рен-ТВ, Башита Карабалаева задержали в подмосковном лесу, где он проживал.

Как выяснилось, постоянного места жительства у него не было. В Россию мужчина приехал из соседней республики несколько лет назад ради заработков. У него украли паспорт, а затем обманули с зарплатой. С тех пор он жил где придется.

Якобы Карабалаев даже не знал, к кому в дом забрался.

Напомним, председатель Центризбиркома Элла Памфилова, на которую ранее в доме в Подмосковье напал взломщик, отбилась от него стулом. Преступник в маске через окно пролез на террасу дома, несколько раз ударил главу ЦИК электрошокером, после чего скрылся. Возбуждено уголовное дело.

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За нападение на главу ЦИК задержан уроженец Казахстана, живший в лесу

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Теги: Элла Памфилова, нападение на Памфилову, Башит Карабалаев



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Развитие сюжета:

Ранее 11.12.2019 11:27 Мск Напавшего на дом Памфиловой предложили отправить на принудительное лечение
Ранее 09.09.2019 19:05 Мск Напавшего на главу ЦИК мужчину арестовали на два месяца

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