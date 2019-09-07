29 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
ДТП на Шварца (2019) | Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге произошла массовая авария автомобилей, в которой пострадали пешеходы

Сегодня в 13.40 в Екатеринбурге у дома на улице академика Шварца, 1 столкнулись четыре автомобиля. Об этом Накануне.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД уральской столицы.

Водитель "Хендэ Н-1" на регулируемом перекрестке улиц Академика Шварца – бульвар Самоцветный при повороте налево не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с "Хендэ Солярис", которую отбросило на тротуар с последующим наездом на пешеходов: пострадали 46-летний мужчина, он получил рваную рану голени, и 26-летняя женщина с переломом левой лодыжки.

Пострадали также два пассажира "Хендэ Солярис": 45-летняя женщина и 10-летний мальчик.

ДТП на Шварца(2019)|Фото: ГИБДД Екатеринбурга

ДТП на Шварца(2019)|Фото: ГИБДД Екатеринбурга

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В Екатеринбурге произошла массовая авария автомобилей, в которой пострадали пешеходы

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Теги: ДТП, Хендэ Н-1



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