29 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Олег Сенцов, Кирилл Вышинский (2019) | Фото: Накануне.RU

Зеленского раскритиковали за обмен украинцев на украинцев

В рамках состоявшегося обмена заключенными и удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35" Украина передала России только 12 россиян. Остальные 23 человека являются гражданами Украины. Фактически Киев большей частью обменял украинцев на украинцев, и за это украинского президента Владимира Зеленского резко раскритиковали.
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Журналист Максим Равреба написал, что Зеленский "выдал граждан Украины иностранному государству", чем нарушил конституцию, Уголовный кодекс и фактически признал ДНР и ЛНР как другие государства. По его мнению, Зеленский пошел на это преступление ради личного пиара.

Украинский блогер Анатолий Шарий назвал наличие 23 украинцев в обменном списке "долбаным позором" для Украины.

А российская журналистка Марина Ахмедова отметила, что украинская власть, ради того чтобы получить одних граждан Украины, отлавливает других.

"Ну и, кроме того, обмен граждан Украины на граждан Украины свидетельствует о том, что на Украине идет все-таки гражданская война", - написала Ахмедова.

Состоявшийся обмен примечателен для Украины и тем, что она выдала России нескольких крымчан, у которых на словах не признает российское гражданство. По факту же Украина признает их россиянами.

Интересно, что глава СБУ Иван Баканов сегодня заявил, что "Украина как государство демонстрирует всему миру, что спасает своих граждан". Правда, ради этого приходится отдавать других своих граждан. После этого заверения Зеленского, что он не разделяет граждан Украины, по какую бы сторону от линии разграничения они ни находились, превращаются в пустой звук. Украина по-прежнему делит своих граждан на "своих" и "врагов". Из-за чего и была развязана война против Донбасса, не согласившегося с этой идеологией.

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Зеленского раскритиковали за обмен украинцев на украинцев

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, Донбасс, обмен заключенными между Россией и Украиной



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