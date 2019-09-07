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Спорт Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
&quot;Дело храбрых&quot; (2019) | Фото: vk.com/truebrave

Югорчане приобщились к "Делу храбрых"

7 сентября в Ханты-Мансийске прошли соревнования "Дело храбрых". На 4-километровой дистанции участников ждали не только бездорожье и грязь, но и 26 сложнейших препятствий.

Храбрецам предстояло преодолеть естественные и искусственные преграды: элементы общевойсковой полосы препятствий и участки пересеченной местности, водоемы и ограждения, бастионы и этапы с весами. Для гостей и зрителей мероприятия была организована насыщенная и интересная развлекательная программа.

"Дело храбрых"(2019)|Фото: vk.com/truebrave

Мероприятие призвано привлечь внимание югорчан к комплексу ГТО, здоровому образу жизни, а также оно нацелено на создание условий, способствующих формированию у жителей региона желания заниматься активными видами спорта.

В ходе видеострима, прошедшего незадолго до состязаний, организаторы рассказали, что зачастую очень сложно привлечь средства, чтобы проводить массовые мероприятия, но "Делу храбрых" удалось заручиться поддержкой через грант губернатора на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом "Центр гражданских и социальных инициатив Югры".

Дело храбрых, Анастасия Зольникова(2019)|Фото: vk.com

Все участники экстремального забега были застрахованы, каждому выдали полис. "Мы готовились к этому мероприятию полтора месяца - это небольшой срок для такого масштаба, - рассказал менеджер проекта, заместитель директора Фонда поддержки и развития массового спорта Югры Владислав Малюгин, - но организаторская команда из 15 человек приложила максимум усилий, чтобы интересно было не только участникам экстремального забега, но и зрителям".

Директор фонда Яков Самохвалов отметил: "Когда ребята обратились к нам за поддержкой, нам даже не верилось, что будет так масштабно, но они справились, сегодня мы все сами это видим. Это очень крутая команда, которая сумела так смело реализовать грант губернатора Югры".

Для участия в экстремальном забеге было зарегистрировано около 85 команд, это более 400 человек.

"Дело храбрых"(2019)|Фото: vk.com/truebrave

Победителями забега "Дело храбрых" стали следующие команды:

  1. Больные бегом (Тюмень) 22:39
  2. ТВИСТ (Югорск) 24:06
  3. Бизоны (Ханты-Мансийск) 24:45
  4. Сибиряки (Ханты-Мансийск) 25:59
  5. Гром 86 (Ханты-Мансийск) 27:25
  6. Тушилы (Ханты-Мансийск) 28:52
  7. Вежливые люди (Междуреченский) 30:06
  8. Цап царап (Ханты-Мансийск) 30:31
  9. Живая сталь (Ханты-Мансийск) 32:02
  10. Литовцы (Ханты-Мансийск) 32:26
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Югорчане приобщились к "Делу храбрых"

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Теги: Дело храбрых, Владислав Малюгин, Яков Самохвалов



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