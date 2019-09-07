Зеленский снова пообещал "прекращение войны"

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в аэропорт "Борисполь" для встречи украинцев, освобожденных Россией в рамках состоявшегося обмена. Он поприветствовал каждого освобожденного, а рядом стояла толпа родственников, многие из которых плакали от радости.

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После этого Зеленский сделал ряд важных заявлений. Он сказал, что будет и второй этап обмена - уже по формуле "всех на всех", хотя не назвал конкретных сроков.

"Мы хотим это делать очень быстро. Мы мечтаем и работаем", - добавил украинский президент.

Эти планы, однако, наталкиваются на ту трудность, что многие действительно военнопленные украинцы находятся в Донбассе, но Украина не желает идти на переговоры с республиками, делая вил, что она воюет с Россией. Нынешний обмен на Украине тоже упорно называют "обменом пленными".

Также Зеленский пообещал, что следующим этапом будет разведение войск в Донбассе - сначала в районах Золотого и Петровского (где этот процесс так и не был запущен), а затем "по всей территории и уже прекращение огня в полной мере и прекращение войны". Он добавил, что с президентом РФ Владимиром Путиным они договорились "о первом этапе разблокировки нашего диалога, о первом этапе прекращения войны, возвращении наших военных, наших пленных, наших моряков, возвращении наших территорий".

Отметим, что президент России помиловал 11 заключенных украинцев, а 24 моряка суд освободил под личное поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, избрав им более мягкую меру пресечения.