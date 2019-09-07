Россия и Украина обменялись заключенными

Россия и Украина завершили обмен заключенными. Москва передала режиссера Олега Сенцова, осужденного за терроризм, Киев вернул главного редактора "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского, который находился под стражей с мая 2018 года и обвинялся в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

Как сообщила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова, 35 человек с одной стороны и 35 с другой прошли границу, все контрольные пункты.

Она назвала обмен завершившимся, по ее словам, это стало исторической акцией, передает "РИА Новости".

По данным журналиста Александра Коца, на борту вернувшегося в Россию самолета также находился бывший военнослужащий ДНР Владимир Цемах, которого украинские спецслужбы считают ценным свидетелем по делу сбитого в Донбассе "Боинга".

В Москве украинский спецборт Ан-148 забрал всех 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018, и режиссера-террориста Олега Сенцова.