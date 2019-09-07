Украина выдает России Цемаха и Вышинского

В списке на обмен с украинской стороны Владимир Цемах, один из ключевых свидетелей по делу о сбитом в небе над Донецком малазийским самолете, и журналист Кирилл Вышинский.

В эти минуты во Внуково ждут начала процедуры обмена заключенными между Россией и Украиной. С российской стороны – несколько автобусов, приехавших из следственного изолятора Лефортово, сообщает Baza.

Напомним ранее из Лефортово направился автобус с украинскими моряками, обвиняемыми в нарушении государственной границы РФ. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ждет выдачи режиссера-террориста Олега Сенцова.

"Интерфакс" уточняет, что из Внуково и Борисполя одновременно вылетели самолеты для обмена заключенными.