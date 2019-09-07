В Екатеринбурге заключенные ИК2 массово порезали себя

В исправительной колонии №2 заключенные массово порезали себя. Инцидент произошел утром 7 сентября, правоохранительные органы ведут проверку, при этом указывают, что число пострадавших значительно меньше той цифры, которая была ранее озвучена в средствах массовой информации со ссылкой на родственников.

"Предварительно установлено, что несколько заключённых травмировали себя сами", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СКР по региону, не называя точного числа пострадавших.

По данным СК, телесные повреждения у заключённых зафиксированы незначительные, не представляющие опасности для жизни и здоровья.

Свою проверку ведет прокуратура, в том числе будет дана оценка как соблюдению требований режима в исправительном учреждении и средств его обеспечения, так и требований уголовно-исполнительного законодательства со стороны осужденных.