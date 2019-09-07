29 Сентября 2020
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тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

Автобусы с украинскими моряками покинули "Лефортово"

Из СИЗО "Лефортово" выехали два автобуса, где с большой долей вероятности находятся украинские военные, нарушившие российскую морскую границу, об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил о финальном этапе в вопросе по обмену заключенными с Украиной. Российский лидер заметил, что было достаточно сложно принимать решение по конкретным людям. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что готов обменять журналиста Кирилла Вышинского на режиссера-террориста Олега Сенцова.

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Автобусы с украинскими моряками покинули "Лефортово"

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Теги: украинские моряки, обмен с украиной



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