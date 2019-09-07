Автобусы с украинскими моряками покинули "Лефортово"

Из СИЗО "Лефортово" выехали два автобуса, где с большой долей вероятности находятся украинские военные, нарушившие российскую морскую границу, об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил о финальном этапе в вопросе по обмену заключенными с Украиной. Российский лидер заметил, что было достаточно сложно принимать решение по конкретным людям. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что готов обменять журналиста Кирилла Вышинского на режиссера-террориста Олега Сенцова.