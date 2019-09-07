29 Сентября 2020
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Александр Потапов, День танкиста (2019) | Фото: uralvagonzavod.ru

"Мы создаем задел нашего мира". Александр Потапов поздравил коллектив УВЗ с Днем танкиста

Торжества по случаю Дня танкиста прошли сразу на двух площадках в Нижнем Тагиле, где располагается крупнейшее в России танкостроительное предприятие - Уралвагонзавод.

День танкиста - советский, российский, белорусский и украинский профессиональный праздник танкистов и танкостроителей. Учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 июля 1946 года в ознаменование больших заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме противника в годы Великой Отечественной войны, а также за заслуги танкостроителей в оснащении Вооруженных Сил страны бронетанковой техникой. Профессиональный праздник День танкиста является одним из наиболее почитаемых праздничных дней в войсках.

С профессиональным праздником коллектив легендарного уральского завода поздравил генеральный директор НПК "УВЗ" Александр Потапов, руководители Свердловской области и Нижнего Тагила.

Торжества прошли в теплой дружеской обстановке в заводском ДК и во Дворце ледового спорта.

День танкиста(2019)|Фото: uralvagonzavod.ru

В большом зале Дворца культуры собрались руководители предприятий интегрированной структуры УВЗ, начальники цехов и отделов, лучшие работники и, конечно, ветераны Уралвагонзавода.

Александр Потапов отметил особый вклад Уралвагонзавода и корпорации в развитие отечественного и мирового танкостроения.

"Мы создаем с вами задел нашего мира и уверенности в завтрашнем дне, чтобы в наших домах и семьях все было хорошо и спокойно. И наши танки являются залогом этого", – сказал глава УВЗ.

В следующем году исполнится 100 лет российскому танкостроению и правительством России принято решение о масштабном праздновании этой знаменательной даты.

День танкиста(2019)|Фото: uralvagonzavod.ru

Как сообщало Накануне.RU, 146 работников и ветеранов Уралвагонзавода в канун профессионального праздника Дня танкиста уже были удостоены медалей, грамот и знаков различного достоинства. "Мы ценим работников и ветеранов нашего предприятия, и очень приятно, что их труд отмечен на государственном уровне. Это важно не только для людей, но и для Уралвагонзавода", - сказал директор по персоналу Константин Захаров.

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"Мы создаем задел нашего мира". Александр Потапов поздравил коллектив УВЗ с Днем танкиста

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Теги: Александр Потапов, Уралвагонзавод, День танкиста



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