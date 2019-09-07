В Питере арестовали муниципального кандидата за "оскорбление" агитации оппонента

В Петербурге арестован на пять суток кандидат в муниципальные депутаты в совет МО "Смольнинское" Ярослав Костров. Он обвинялся по ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) за нецензурные высказывания в общественном месте.

Как сообщает "Коммерсант", адвокат муниципала настаивала на приговоре в виде штрафа, но прокурор требовал ареста.

Несколько дней назад Костров в общественном месте нецензурно высказался в адрес агитатора своих конкурентов из-за плакатов на дверях парадных. "Деревянные, красивые, отреставрированные [двери]! Видно же, что за домом ухаживают!" - возмущался Костров расклеиваемой агитацией, сопровождая высказывания нецензурными словами, что, по мнению суда, заслуживает пятисуточного ареста.

Напомним, выборы в муниципальные советы округов Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября, в этот же день петербуржцам предстоит выбрать губернатора города.