Власти задумали новую пенсионную реформу

Стало известно о планах Правительства ввести "гарантированный пенсионный продукт". После того, как было объявлено, что на смену накопительной части пенсии, которая в очередной раз была "заморожена" властями, не введут индивидуальный пенсионный капитал (ИПК), в Минфине обнародовали планы по новой пенсионной реформе.

ИПК подразумевал дополнительный платеж в размере 6% от зарплаты, то есть почти прямое изъятие средств, он должен был появиться уже в 2019 г., но в Госдуме проект так и не увидели. Очевидно, власти не рискнули проводить непопулярные "реформы" одну за другой - на попытку изъять часть дохода в бюджет россияне отреагировали негативно уже на этапе обсуждения.

Теперь Минфин вместо ИПК разработал проект о "гарантированном пенсионном продукте". Он предполагает добровольное подключение россиян к отчислениям на будущую пенсию. В сообщении отмечается, что в рамках новой системы у граждан будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту имеющиеся в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС) накопления.



Среди целей реформы - создание стимулов как для самостоятельного формирования таких накоплений работниками, так и для развития корпоративных пенсионных программ, пишет РБК.

Само название системы подразумевает, что нынешние пенсионные доходы граждан, видимо, уже не является для них гарантированными. Отметим, что ранее у россиян начали "изымать" накопительную часть пенсии, кабмин продлил "заморозку" до 2022 г. Позже стало известно о планах повысить пороговую сумму пенсионных накоплений для начисления ежемесячных выплат, что на деле, как писало Накануне.RU, лишит большинство пенсионеров накопительной части пенсии. Пенсионный фонд России решил поднять необходимый минимум в 2,4 раза до, приблизительно, полумиллиона. Но накопить такую сумму получателем медианной зарплаты не под силу, что там – до планки не дотягивают даже накопления депутатов Госдумы. Это значит, что при выходе на пенсию львиная доля россиян получат на руки свои 70-100 тыс. руб. и в следующие годы будут получать только страховую часть.

А в 2018 г. Владимир Путин принял решение о поэтапном повышении пенсионного возраста в России на пять лет для мужчин и женщин, реформа началась в 2019 г. При этом российское правительство направило в Госдуму положительный отзыв на законопроект о сохранении клиентам негосударственных пенсионных фондов возможности получения пенсий в возрасте 55 лет женщинам и 60 лет мужчинам, то есть речь идет о "частных" пенсиях.