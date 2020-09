Теннисист Медведев стал первым россиянином, который сыграет в финале турнира "Большого шлема" за 14 лет

В полуфинале россиянин обыграл болгарина Григора Димитрова в трёх сетах - 7:6 (7:5), 6:4, 6:3.

It's a straight sets win for Daniil Medvedev!



Will the 🇷🇺 lift his first Grand Slam trophy on Sunday?@DaniilMedwed | #USOpen pic.twitter.com/j6NDHPod6m