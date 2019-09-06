Расследованием дела о нападении на Памфилову будет заниматься центральный аппарат СКР

Уголовное дело о нападении на председателя Центризбиркома Эллу Памфилову передано из полиции в Центральный аппарат Следственного комитета РФ, сообщает ТАСС.

Контролировать расследование дела будет Генпрокуратура. Добавим, что передачу материалов дела в центральный аппарат СК ранее инициировал Александр Бастрыкин.

Напомним, в ночь на 6 сентября неизвестный мужчина напал на Эллу Памфилову с электрошокером. Глава ЦИК отбилась от взломщика стулом.

Ударов током она не получила, возможно, шокер у злоумышленника не сработал. Как сообщили ранее в МВД, о происшествии заявили в полицию 6 сентября около 01.30. Дом Памфиловой находится в городском округе Истра Московской области.

Возбуждено уголовное дело. Сообщалось, что основной версией следствия является нападение с целью кражи. В Следственном комитете РФ, однако, заявили, что тщательно проверят и отработают каждую возможную версию, в том числе о нападении в связи с профессиональной деятельностью.