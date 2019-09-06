Президент РФ распорядился выделить дополнительные средства на помощь пострадавшим от паводка в Приамурье

Президент России Владимир Путин распорядился выделить дополнительные средства пострадавшим от паводка в Приамурье. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля.

Такое решение глава государства принял во время встречи с губернатором Амурской области Василием Орловым. На встрече президент обсудил с главой региона ликвидацию последствий паводка в регионе. Деньги будут выделены на оказание материальной помощи людям, дома которых пострадали из-за паводка и стали непригодны для проживания. Также дополнительные средства будут направлены на капитальный ремонт пострадавших жилых помещений.

В Хабаровском крае, напомним, действует режим ЧС, введенный в конце июля.

В августе сообщалось, что в Комсомольске-на-Амуре есть риск подтопления территории авиазавода. Защитить предприятие от воды планировали с помощью наливных дамб, доставленных МЧС.

В Хабаровске срочно производилась отсыпка защитной дамбы, которая позволит защитить город от 10-метровой волны паводка