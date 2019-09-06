29 Сентября 2020
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Общество Курганская область
школа искусств №1 (2019) | Фото:Накануне.RU

"Это наследие прошлого". На открытии школы искусств в доме барона Розена глава Зауралья рассказал, что делать с вандалами

В Кургане торжественно открыли школу искусств №1 и главный ее филиал, расположенный в самом сердце города, в доме барона Розена, передает корреспондент Накануне.RU.

На открытие пришли врио губернатора региона Вадим Шумков, глава Кургана Андрей Потапов, педагоги, родители учеников, сами дети, и те, кто принимал участие в ремонте здания.

Напомним, осенью еще 2013 года прежний губернатор Курганской области Олег Богомолов требовал обследовать здание детской школы искусств, уже тогда там проходил ремонт. Богомолов тогда осмотрел все помещения в здании и потребовал провести не частичный, а комплексный ремонт. Дальше легендарных "богомоловских" обещаний дело не ушло.

Затем, в 2014 году Богомолов подал в отставку по причине полного экономического и социального краха Курганской области - Олегу Алексеевичу тогда просто намекнули в Москве, что так больше продолжаться не может, и он ушел, оставив себе замену - своего коллегу, тогдашнего мэра второго по величине города Зауралья Шадринска Алексея Кокорина.

школа искусств №1(2019)|Фото:Накануне.RU

В августе 2016 года власти Кургана честно и открыто заявили, что ремонт в здании школы сделают к концу 2019 года, ссылаясь на сложности в финансовом плане. Тогда учителя жаловались, что писали всем подряд - депутатам Госдумы, сенаторам, чуть ли не до Путина дошли - ответ был один: нет денег на ремонт.

Через несколько дней после того, как президент Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Зауралья тюменца Вадима Шумкова, глава региона прибыл в дом барона Розена. Он осмотрел здание и поручил главе города "идти в атаку". И вот 6 сентября здание обновилось полностью. Ремонт сделали всего за 91 день, каждые сутки тут трудилось по 33 строителя. Генподрядчик построил работу так, что сохранились уникальные полувековые люстры и бра в концертном зале.

школа искусств №1, потолок, лепнина(2019)|Фото:Накануне.RU

Потапова и Шумкова провели по помещениям школы и показали музыкальные классы, класс хореографии, концертный зал. По словам директора школы Галины Краско, в учреждении сегодня трудятся 70 педагогов и учатся около 600 детей.

"Давно мы ждали эту школу. Ждали и не надеялись, уже не верили. Но снова продолжали ждать и верить, и, наконец, школа сделана. У нас просторные, светлые, уютные классы, все удобства и единственный в городе классический концертный зал", - отметила Краско.

школа искусств №1(2019)|Фото:Накануне.RU

Вадим Шумков вспомнил, как первый раз переступил порог этой школы.

"Я вспоминаю, как я первый раз оказался в этом здании. Такое ощущение было, что только что закончилась война - ничего не было вообще. Нет большой тайны, что все работы были выполнены менее, чем за три месяца. Если мы хотим и очень надо, то мы можем очень хорошо работать. Я благодарю администрацию города, это хороший партнер в данном конкретном случае. Я также благодарю генерального подрядчика", - сказал глава региона.

школа искусств №1, открытие(2019)|Фото:Накануне.RU

Курганский градоначальник Андрей Потапов вспомнил моменты из своей жизни, связанные с домом барона Розена.

"Этот момент ждали все долгое время. Для меня это не просто здание, у меня здесь два сына учились - один закончил, другой в Карелии уже учился, заканчивал музыкальную школу по классу аккордеона", - рассказал Потапов.

Вадим Шумков, школа искусств(2019)|Фото:Накануне.RU

В августе этого года неизвестные вандалы изрисовали новые скамейки на территории и фасад школы искусств. Отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU как быть в таких ситуациях и как реагировать на подобные действия вандалов, Вадим Шумков отметил, что людям нужно объяснять.

Вадим Шумков, школа искусств(2019)|Фото:Накануне.RU

"Я полагаю, что это какое-то наследие прошлого. Люди видели, что город деградировал. Это же как живой организм и многие люди были подвержены этим настроениям. Мы разговаривали с органами внутренних дел, там идет работа сейчас. В полиции говорят, что такие группы подростков имеют почерк", - пояснил глава области.

Шумков отметил, что не хотел бы, чтобы нарушителей грубо наказывали.

Шумков осматривает обновленное здание школы искусств(2019)|Фото:Накануне.RU

"На мой взгляд, здесь необходимо людям объяснять. Сам расстраиваешься, когда остановки свежие поставлены - выбиты стекла, свежие открашенные стены - надписи появляются на следующий день, новые лавочки изрезаны, цветы опрокинуты - это, конечно, плохо. Но здесь, понимаете, я имел опыт преобразования наблюдать в других городах. Чем больше город наращивает темпы благоустройства, чем город быстрее становится красивее, тем становится меньше таких людей", - отметил глава Зауралья.

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"Это наследие прошлого". На открытии школы искусств в доме барона Розена глава Зауралья рассказал, что делать с вандалами

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Теги: школа искусств, ремонт, Вадим Шумков, Курган, вандалы



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