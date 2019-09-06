Главу еще одного муниципалитета Прикамья предостерегли о недопустимости срыва отопительного сезона

Кунгурский городской прокурор Пермского края объявил предостережение о недопустимости нарушений законодательства о теплоснабжении главе Ергачинского сельского поселения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

Также предостережение было объявлено исполняющей обязанности главврача Кунгурской больницы. Предостережения были объявлены в связи с отставанием от графика подготовки жилого фонда, расположенного в поселке Ергач и учреждений здравоохранения Кунгура.

Ситуация по подготовке многоквартирных жилых домов и социальных объектов находится на контроле прокуратуры.

Отметим, ранее предостережение получил глава Горнозаводска. Напомним, во время проверки надзорное ведомство выяснило, что администрация Горнозаводска не принимает все необходимые меры для того, чтобы подготовить котельную в поселке Теплая Гора к отопительному сезону. Кроме того, не заключены договоры поставки газа на модульную газовую котельную и газовые котельные № 7 и № 4 поселка Пашия.