На Кубани пять школьниц госпитализированы из-за отравления таблетками

Сегодня в станице Староминской краснодарского края пять школьниц отравились обезболивающими таблетками, сообщает РБК.

Дети госпитализированы. Проверку случившегося проводят сотрудники МВД России по Староминскому району. Состояние трез школьниц оценивается как стабильно тяжелое.

По предварительным данным, причиной отравления стал миорелаксант "Баклосан", который назначается при острых спазмах и оказывает активное действие на нервную систему человека.

