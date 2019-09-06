28 Сентября 2020
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Общество Тюменская область Уральский ФО
кошелек, деньги (2018) | Фото: and-notes.livejournal.com

Крупный тюменский застройщик задолжал своим работникам шесть миллионов

Исполняющий обязанности прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров объявил предостережение гендиректору компании "Сибстройсервис" из-за крупного зарплатного долга, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

По информации областной прокуратуры, зарплату не платили 110 работникам. Сумма долга составляет 6 млн руб. В предостережении руководителю предприятия говорится о недопустимости нарушения трудового законодательства. За невыплату зарплаты он может быть привлечен к административной или уголовной ответственности.

Гендиректору "Сибстройсервис" предложено в кратчайшие сроки выплатить работникам зарплату. Ситуацию держит на контроле прокуратура области.

Добавим, что застройщик "Сибстройсервис" является одной из старейших компаний региона. На строительном рынке предприятие работает уже более 26 лет.

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Крупный тюменский застройщик задолжал своим работникам шесть миллионов

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Теги: Сибстройсервис, зарплата, долги



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