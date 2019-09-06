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Сергей Петров (2019) | Фото: motorpage.ru

Основатель автодилера "Рольф" Сергей Петров заочно арестован по делу о выводе средств

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте основателя компании "Рольф" Сергея Петрова, сообщает ТАСС.

Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Срок ареста будет исчисляться с момента задержания или экстрадиции его на территорию РФ.

Как сообщало Накануне.RU, Сергей Петров обвиняется в выводе за рубеж 4 млрд рублей. 27 июня стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении основателя автодилера "Рольф" и нескольких руководителей компании по фактам вывода за границу 4 млрд рублей.

В офисах одного из крупнейших российских дилерских холдингов в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски.

Основатель и председатель совета директоров "Рольфа" Сергей Петров связал проходящее с делом по незаконному выводу денег за рубеж 2014 года. Сам бизнесмен находится за границей.

Сообщалось, что всего подозреваемых четверо. Это Петров, бывший гендиректор компании Татьяна Луковецкая, директор департамента развития бизнеса Анатолий Кайро и гендиректор кипрской Panabel Limited Г. Кафкалия.

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Основатель автодилера "Рольф" Сергей Петров заочно арестован по делу о выводе средств

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Теги: рольф, сергей петров



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