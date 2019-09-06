Трём сотням миллионов молодых китайцев расскажут о Марксе

В Китае записали серию роликов о Карле Марксе. Рассказы о немецком философе были актуализированы для молодёжи. Сценарии роликов писали восемь молодых преподавателей партшколы Шанхайского горкома КПК. К настоящему времени, как сообщает издание "Пэнпай синьвэнь", количество слушателей может превысить триста миллионов человек.

Проект создан с учётом того, что сейчас молодые китайцы сталкиваются с жизненными трудностями, с которыми ранее встречался и Маркс, поэтому программы, с одной стороны, помогают китайцам понять жизненный путь великого мыслителя, с другой – демонстрируют значение его идеологии для современного Китая.

При работе над роликами также проводились опросы в кампусах учебных заведений, команда проекта опрашивала учащихся о том, как они представляюти себе Карла Маркса и что он для них значит.

В мае этого года также были опрошены несколько учёных – экспертов по марксизму, с ними обсудили значение марксизма для молодёжи.

Судя по всему, контент адаптирован и под китайскую специфику, например здесь Маркс и Энегельс обсуждают: "По мере углубления революции в Китае, доживём мы или нет, можно будет увидеть агонию древнейшей в мире империи, увидеть зарю новой эры над всей Азией".

Сейчас сложилась парадоксальная ситуация, когда Маркс в КНР – "самый известный незнакомец". При том что с его учением китайцы сталкиваются с самого раннего возраста, о самом авторе здесь знают очень мало.

В результате необходимо не просто приводить отрывки из собрания его сочинений, представить живого Маркса – "из плоти и крови". Продолжительность роликов – 16 минут. В процессе озвучивания также подобраны разные голоса для различных этапов жизни Маркса – молодости, работы журналистом, написания "Манифеста коммунистической партии".

В КНР достаточно широко отмечается двухсотлетие со дня рождения основоположника марксизма. К этой дате был создан даже аниме-сериал, который впоследствии перевели и на русский язык.