28 Сентября 2020
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Общество За рубежом
Меган Маркл (2019) | Фото:instagram.com/beyonce

Меган Маркл инкогнито улетела обычным рейсом из Великобритании в Нью-Йорк

После скандала с полетами на частных бизнес-джетах в августе принц Гарри (34) и Меган Маркл (38), похоже, усвоили урок и теперь предпочитают летать только регулярными рейсами (на счет класса обслуживания ничего не известно).
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Так, стало известно, что герцогиня Сассекская улетела в Нью-Йорк в одиночестве обычным трансатлантическим рейсом – чтобы поддержать свою подругу, теннисистку Серену Уильямс, вышедшую в финал US Open. Также стало известно, что в конце сентября в Африку с официальным визитом Гарри и Меган, а также их четырехмесячный сын Арчи Харрисон полетят тоже обычным регулярным рейсом.

Интересно, что и это решение вызвало критику. Дело в том, что раньше Гарри оправдался за полеты на частных самолетах, мол, так он пытается защитить своего маленького сына. Но, вероятно, рейс в Африку будет чуть более рискованным, чем перелет на юг Франции или на Ибицу.

Ранее пару раскритиковали за то, что они летают на частных самолетах, а сами при этом пытаются пропагандировать эко-туризм и защиту планеты от глобального потепления. Но в пересчете на одного человека каждый рейс на частном джете примерно в семь раз "вреднее" (имеются в виду выбросы в атмосферу), чем на регулярном рейсе.

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Меган Маркл инкогнито улетела обычным рейсом из Великобритании в Нью-Йорк

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Теги: меган маркл, частный бизнес-джет, британская королевская семья, скандал, экология, лицемерие



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