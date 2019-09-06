Меган Маркл инкогнито улетела обычным рейсом из Великобритании в Нью-Йорк

После скандала с полетами на частных бизнес-джетах в августе принц Гарри (34) и Меган Маркл (38), похоже, усвоили урок и теперь предпочитают летать только регулярными рейсами (на счет класса обслуживания ничего не известно).

Так, стало известно, что герцогиня Сассекская улетела в Нью-Йорк в одиночестве обычным трансатлантическим рейсом – чтобы поддержать свою подругу, теннисистку Серену Уильямс, вышедшую в финал US Open. Также стало известно, что в конце сентября в Африку с официальным визитом Гарри и Меган, а также их четырехмесячный сын Арчи Харрисон полетят тоже обычным регулярным рейсом.

Интересно, что и это решение вызвало критику. Дело в том, что раньше Гарри оправдался за полеты на частных самолетах, мол, так он пытается защитить своего маленького сына. Но, вероятно, рейс в Африку будет чуть более рискованным, чем перелет на юг Франции или на Ибицу.

Ранее пару раскритиковали за то, что они летают на частных самолетах, а сами при этом пытаются пропагандировать эко-туризм и защиту планеты от глобального потепления. Но в пересчете на одного человека каждый рейс на частном джете примерно в семь раз "вреднее" (имеются в виду выбросы в атмосферу), чем на регулярном рейсе.