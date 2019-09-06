28 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
(2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске сдали два долгостроя в "Чурилово Lake City" и ЖК "Бриз"

В Челябинске сдали в эксплуатацию два долгостроя – дом №5.7 в микрорайоне "Чурилово Lake City" и дом №5.1 в жилом комплексе "Бриз". Квартиры получат более 400 дольщиков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минстроя.

Дом №5.7 в "Чурилово Lake City" должны были сдать еще в конце 2016 года, но стройка была заморожена. В ноябре 2018 года застройщика "Речелстрой" признали банкротом, а для завершения строительства привлекли строительную компанию "Западный луч".

Также продолжается строительство дом № 3.25 и проводится техническая экспертиза домов 3.18 и 3.34.

"В ближайшее время начнётся их строительство. Мы ожидаем, что до конца 2020 года проблема дольщиков "Речелстроя" будет полностью решена и все люди получат свои квартиры", - отметил представитель СК "Западный луч" Андрей Аликин.

Дом 5.1. в ЖК "Бриз" достраивали в рамках соглашения с НКО "Фонд поддержки дольщиков и заемщиков" (АО ЮУ КЖСИ). Также при поддержке фонда завершаются работы на доме на улице Работниц, 97 (стр).

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В Челябинске сдали два долгостроя в "Чурилово Lake City" и ЖК "Бриз"

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Теги: ЖК Бриз, долгострой, Речелстрой,



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