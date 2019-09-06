В Радужном можно сыграть свадьбу на глубине в 27 метров

В Радужном будут развивать новый бренд - бракосочетания на глубине 27 м в местном озере. Об этом на полях первого агломерационного медиафорума "Открытый город" рассказала Накануне.RU глава Радужного Наталья Гулина.

По ее словам, на форуме она почерпнула для себя много нового, а директор центра регионального маркетинга Константин Гаранин поразил ее еще в Сколково.

"У нас в городе мы будем развивать свой бренд. У нас есть озеро глубиной 27 м, мы сейчас разрабатываем концепцию проведения бракосочетаний на его дне. Первое уже состоялось", - рассказала Гулина.

Напомним, форум "Открытый горд" объединяет глав городов, чиновников, журналистов Востока Югры. На него приехали руководитель Нижневартовска - Василий Тихонов, Мегиона - Олег Дейнека, Радужного - Наталья Гулина. На полях обсуждали подавление негатива в сети, маркетинг территорий, добрососедство. Также руководители трех городов пообщались с Советом главных редакторов средств массовой информации. Одним из решений стало проводить форум каждый год в новом городе.

Дейнека на полях медиафорума рассказал Накануне.RU, что уже в понедельник, 9 сентября, соберет планёрку, на которой обсудит с подчиненными, какие новшества, о которых он узнал на форуме, вводить в городе.