В Радужном можно сыграть свадьбу на глубине в 27 метров

28 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Первый открытый агломерационный медиафорум &quot;Открытый город&quot;, Нижневартовск (2019) | Фото: Накануне.RU

В Радужном можно сыграть свадьбу на глубине в 27 метров

В Радужном будут развивать новый бренд - бракосочетания на глубине 27 м в местном озере. Об этом на полях первого агломерационного медиафорума "Открытый город" рассказала Накануне.RU глава Радужного Наталья Гулина.

По ее словам, на форуме она почерпнула для себя много нового, а директор центра регионального маркетинга Константин Гаранин поразил ее еще в Сколково.

"У нас в городе мы будем развивать свой бренд. У нас есть озеро глубиной 27 м, мы сейчас разрабатываем концепцию проведения бракосочетаний на его дне. Первое уже состоялось", - рассказала Гулина.

Напомним, форум "Открытый горд" объединяет глав городов, чиновников, журналистов Востока Югры. На него приехали руководитель Нижневартовска - Василий Тихонов, Мегиона - Олег Дейнека, Радужного - Наталья Гулина. На полях обсуждали подавление негатива в сети, маркетинг территорий, добрососедство. Также руководители трех городов пообщались с Советом главных редакторов средств массовой информации. Одним из решений стало проводить форум каждый год в новом городе.

Дейнека на полях медиафорума рассказал Накануне.RU, что уже в понедельник, 9 сентября, соберет планёрку, на которой обсудит с подчиненными, какие новшества, о которых он узнал на форуме, вводить в городе.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Радужном можно сыграть свадьбу на глубине в 27 метров

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: бракосочетание, свадьба на дне озера



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети