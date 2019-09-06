Очередями родителей сургутских первоклассников в банк "Открытие" заинтересовалось УФАС

Управление ФАС России по Югре проверит, почему в Сургуте возникли огромные очереди при оплате школьного питания. Об этом сообщает "СургутинформТВ" со ссылкой на начальника отдела правовой экспертизы и контроля органов власти окружной антимонопольной службы Владимира Тимиргалиева.

Антимонопольное ведомство планирует выяснить, на каком основании был заключен контракт с банком "Открытие", который принимал платежи за горячие обеды только в офисе на ул. Дзержинского. Соответствующий запрос антимонопольщики намерены направить в администрацию Сургута.

"Нам нужно выяснить, каким образом выбиралась та или иная финансовая организация, через которую родители, я так понимаю, производят оплату по питанию школьников в школах", — отметил Тимиргалиев.

Как сообщало Накануне.RU, в начале этой недели родители первоклассников в Сургуте создали огромные живые очереди в банке для оплаты питания. Для создания лицевых счетов и первичной оплаты родителям необходимо было обратиться в отделение банка "Открытие", по адресу ул. Дзержинского, 11. В результате в отделении банка приема ждали сотни человек.

В банке ситуацию объяснили "техническими причинами". Добавим, что на текущий момент жители города могут без комиссии оплатить услуги школьного питания во всех отделениях и банкоматах "Открытия" на территории Сургута.