Сборная России по боксу прибыла в Екатеринбург для участия в чемпионате мира

В пятницу в Екатеринбург прибыла сборная России по боксу. Уже в понедельник, 9 сентября, бойцы вступят в борьбу за награды чемпионата мира среди мужчин, который впервые пройдет в уральской столице.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе турнира, под руководством главного тренера Виктора Фархутдинова спортсмены готовились к мировому первенству на тренировочной базе в Златоусте. По словам наставника отечественной команды, сборы прошли в отличных условиях, а его ребята спарринговали с боксерами из Японии, Китая, Венесуэлы и Израиля.

Всего в составе сборной России восемь боксеров. Самый титулованный в этом списке - бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года Андрей Замковой. Также в состав вошли двукратный чемпион Европы Василий Егоров, серебряный призер чемпионата Европы 2017 года Муслим Гаджимагомедов и известный тяжеловес, бронзовый призер чемпионата Европы 2017 года Максим Бабанин.

Напомним, чемпионат мира по боксу среди мужчин пройдет в Екатеринбурге с 8 по 21 сентября.