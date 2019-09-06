28 Сентября 2020
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Политика Дальневосточный ФО В России
Союз-2.1а ракета-носитель космодром Восточный (2016) | Фото:Роскосмос

Путин требует выдержать намеченные сроки строительства Восточного

Владимир Путин потребовал выдержать намеченные сроки строительства Восточного и запуска ракет-носителей сверхтяжелого класса с этого космодрома.

На совещании президент заявил, что ждет более ответственного отношения и динамичного темпа организации работ.

"Запуск должен состояться, как мы уже говорили, с Восточного в 2028 году", - приводит слова Путина РИА Новости.

Как сообщалось, 6 сентября Путин посетит Восточный и обсудит с правительством и профильными ведомствами проблемы строительства космодрома. "Ведомости" писали, что Путин может решить вопрос относительно нынешнего подрядчика стройки – им может стать Минобороны.

В начале года глава кабмина Дмитрий Медведев выразил сомнения, что космодром будет построен в указанные сроки.

По его данным, в настоящее время построено 5 из 19 запланированных объектов. На достройку остальных объектов "Роскосмос" запрашивает дополнительные средства.

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Теги: владимир путин, космодром восточный



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