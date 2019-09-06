На Южном Урале сын случайно задушил собственную мать, пытаясь спасти ее от приступа эпилепсии

На Южном Урале осудили мужчину, который случайно задушил собственную мать.

В январе этого года у женщины произошел приступ эпилепсии, она упала на пол и потеряла сознание, сообщили Накануне.RU в Увельском районном суде.

Сын захотел помочь маме и обхватил ее за шею, пытаясь разжать зубы. Однако мужчина так сильно старался, что перекрыл родственнице кислород. От этого она скончалась.

Мужчина полностью признал свою вину, ему назначили 1 год исправительных работ.