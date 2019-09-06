На Украине заведено уголовное дело против чиновницы, скрывающей документы о "переходах" общин в раскол

Уголовное дело заведено против руководителя отдела культуры Черновицкой областной администрации Веры Китайгородской, укрывающей документы, по которым общины православных храмов принудительно "переводят" в раскол. Об этом сообщает пресс-служба Черновицко-Буковинской епархии УПЦ.

Там отметили, что еще с марта в предусмотренной форме требовали от Черновицкой ОГА предоставить документы, по которым общины уходят в раскол. Но там их упорно не предоставляли. Адвокаты приходов, у которых захватили храмы, тоже ничего не добились, а государственный регистратор Николай Гергелюк нецензурно отсылал их в Москву. Адвокаты обратились в суд, который постановил предоставить временный доступ к вещам и документам Китайгородской. Однако она уклонилась от четырех постановлений судьи, и адвокаты вызвали полицию.

Ранее Китайгородская открыто призывала уничтожать каноническую УПЦ и поддерживать раскольников.

В то же время действия чиновников по "переводу" общин УПЦ в раскол являются обычным делом, и осуществляют это отделы культуры ОГА. По этой причине данный случай может стать прецедентом.