На Южном Урале суд оставил под арестом чиновника, задержанного при получении взятки в четверть миллиона

Челябинский областной суд оставил под арестом инженера отдела транспорта, связи, ЖКХ, энергетики и жилищных правоотношений администрации Верхнего Уфалея Валерия Читалова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Читалова обвиняют в покушении на получение взятки в крупном размере. По версии следствия, он получил взятку в общей сумме 250 тыс. руб. за подписание актов выполненных работ по госконтракту. Однако довести до конца свой преступный умысел на получение взятки обвиняемый не смог, поскольку был задержан.

Арест обжаловал адвокат обвиняемого и просил суд отправить Читалова под домашний арест. Однако областной суд оставил постановление районного суда без изменений.

"Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке материалы досудебного производства, оставил без изменения постановление Калининского районного суда г. Челябинска от 31 августа 2019 года в отношении Валерия Читалова, которым ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 29 октября 2019 года", - рассказали в пресс-службе суда.