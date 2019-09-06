28 Сентября 2020
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вырубка лип на Компросе (2019) | Фото: change.org

Пермяки создали петицию против вырубки лип на аллее Комсомольского проспекта

Пермяки создали петицию против вырубки лип на Комсомольском проспекте. Отмечается, что петиция создана на основе письма, которое ученые и общественные деятели Перми направили в адрес главы города. Текст петиции опубликован на сайте change.org, передает корреспондент Накануне.RU.

Авторы петиции считают, что вырубка деревьев не обоснована.

"Мы можем констатировать грубое нарушение принципов законодательства об охране окружающей среды в РФ. Бульвар с липовой аллеей на Комсомольском проспекте - это не просто часть зоны природного охраняемого ландшафта и достопримечательного места, он - символ нашего города. Тысячи горожан считают вид на бульвар самым узнаваемым ландшафтом Перми, связывают с ним представление об истории и культуре города", - говорится в тексте петиции.

Также ее авторы требуют немедленного прекращения работ, а также проведения независимой экспертизы проекта. Кроме того, в списке требований - внести в проект капитального ремонта изменения, которые обеспечивают требования в части защиты деревьев от повреждений и применения современных технологий, которые позволяют совместить проведение строительных работ с обеспечением сохранности лип. Для поврежденных и вырубленных деревьев активисты требуют разработать план реабилитационных мероприятий.

В настоящий момент число людей, подписавших петицию, приблизилось к 1000 - солидарность с авторами выразили 980 человек.

вырубка лип на Компросе(2019)|Фото: change.org

Отметим, что требования остановить вырубку лип поступают также к главе города Дмитрию Самойлова в Instagram. В ответ, пермякам от официального аккаунта администрации города сообщили, что на участке Комсомольского проспекта от улицы Ленина до улицы Екатерининской проводятся работы по частичной замене зеленых насаждений.

"В конце года здесь будет проводиться высадка молодых лип-крупномеров, а также новой живой изгороди. Необходимость частичной замены деревьев на аллее Комсомольского проспекта подтверждена специалистами. Сотрудники администрации Перми провели консультации с экспертами из ПГНИУ, ПГАТУ, общественными деятелями, ландшафтными дизайнерами. Деревья были обследованы на предмет аварийности. Была проведена визуальная экспертиза каждого дерева. Ранее часть деревьев была обследована с помощью резистографа, по результатам комплексного обследования принималось решение о признании дерева аварийным. Аллея Комсомольского проспекта – знаковое для Перми место, а липы – его неотъемлемая часть. Максимально возможное количество здоровых деревьев постараются сохранить. Сейчас подрядная организация убирает только больные и аварийные деревья, так как они представляют реальную опасность. Такая позиция была одобрена и ученым сообществом", - говорится в ответе администрации.

Напомним, ранее сообщалось, что в целом по Комсомольскому проспекту – от ул. Монастырской до ул. Полины Осипенко – будет высажена двухрядная живая изгородь из кизильника блестящего. Растение неприхотливо в уходе и подходит для городского озеленения, не требовательно к почвенным условиям, газоустойчиво. Это важно, поскольку рядом находится проезжая часть.

На бульваре также убираются отдельные деревья – липы, состояние которых вызывает опасения у благоустроителей. Вместо них высадят крупномеры липы мелколистной – деревья высотой не менее 3,5 м.

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Пермяки создали петицию против вырубки лип на аллее Комсомольского проспекта

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Теги: вырубка лип, деревья, комсомольский проспект, петиция



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Ранее 11.09.2019 09:20 Мск Вырубку лип на Компросе в мэрии Перми назвали вынужденной мерой

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