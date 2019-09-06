В Зауралье залетная ростовчанка делала поддельный мед и продавала его сельским пенсионерам

В Зауралье будут судить уроженку Ростовской области, которая научилась подделывать мед.

Используя кофе, ароматизаторы, муку, сахар и воду, женщина готовила смесь, похожую на настоящий мед, разливала ее по трехлитровым банкам и продавала доверчивым пенсионерам в селах, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Общий ущерб от ее действий составил более 70 тыс. руб.

Женщина признала свою вину, раскаялась и возместила всем ущерб. Сейчас ей грозит до 5 лет тюрьмы.