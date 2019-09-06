В машине Зеленского сфотографировали препарат для успокоения и снижения алкогольной зависимости

В кадр украинского журналиста Александра Гончарова попала упаковка препарата "Глицисед", лежащая в дверце автомобиля президента страны Владимира Зеленского со стороны его места в салоне. Об этом написал сам Гончаров.

Основными показаниями к применению препарата являются повышенные эмоциональные нагрузки, агрессия, конфликтность, вегетативные сосудистые расстройства, снижение работоспособности. Также он применяется для снижения тяги к алкоголю или после алкогольных отравлений.

Напомним, во время избирательной кампании противники Зеленского намекали, что он употребляет наркотики. А тема анализов была одной из главных.