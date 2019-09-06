Василий Тихонов: Нижневартовская агломерация заработает в полную силу через год

Нижневартовская агломерация заработает в полную силу через год, когда будут решены все законодательные вопросы. Об этом, а также о подготовке Нижневартовска к зиме рассказал Накануне.RU глава города Василий Тихонов на полях первого агломерационного медиафорума "Открытый город".

"Никакая концессия теплосетей не повлияет на подготовку города к зиме. Нижневартовск к зиме готов, все паспорта получены" , - отметил Тихонов.

По его словам, объединение в рамках агломерации с близлежащими городами - очень важный и интересный для Нижневартовска вопрос.

"Во-первых, нам делают концепцию пространственного развития Нижневартовской агломерации. Все города, которые входят в нее, участвуют в материалах, которые нам институт "Град" предоставляет. Итоговым документом должно родиться соглашение между нашими городами. Оно сегодня уже есть между Нижневартовском и Стрежевым о взаимном сотрудничестве. Если мы все будем согласны с концепцией пространственного развития, написанной учеными, мы должны вместе заниматься градостроительной политикой, использовать территории, вкладывать деньги в проекты", - заявил мэр.

Пока разрабатывается концепция, уже заключено соглашение с депутатами Радужного.

"Этот процесс идет постоянно. Но для того, чтобы делать какие-то проекты в рамках агломерации, надо изменить законы. Когда все законы будут приняты Госдумой, мы сможем применять этот порядок на практике" , - добавил Василий Тихонов.

То есть сначала должно смениться федеральное градостроительное и бюджетное законодательство, потом изменения поддержат на окружном уровне. После этого города Югры смогут, проконсультировавшись с жителями, вскладчину реализовывать какие-то проекты.

"Мы планируем создать НКО, куда попадут муниципалитеты, входящие в агломерационную зону. В уставе будет написано, чем мы займемся. Это должно быть подкреплено решением губернатора. Скорее всего, этот путь мы пройдем за год, тогда можно говорить о проектах", - сказал Тихонов.