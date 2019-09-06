Вопрос снижения ценза оседлости в Югре вынесут на опрос в середине сентября. "Нельзя просто взять и изменить..."

В середине сентября в Югре начнется опрос по снижению ценза оседлости. Такие итоги переговоров с объявившими голодовку "молодыми семьями" Сургута озвучила омбудсмен Югры Наталья Стребкова. По ее словам, переговоры, длившиеся почти весь день, нельзя считать конструктивными, поскольку ни в одной акции протеста решения не могут приниматься только тем количеством людей, которые участвуют в переговорах.

По словам Стребковой, в свое время решение о цензе оседлости для жителей Югры принимался в результате серьезного общественного обсуждения, поэтому взять и просто отменить или изменить этот критерий решением органов власти нельзя. Будет создан общественный совет, который будет заниматься оценкой реализации права разных категорий граждан на государственную поддержку.

Стребкова отметила, что по большинству претензий голодающих удалось достичь понимания. Так, вопрос возрастного критерия для категории "молодая семья", во-первых, прописан в федеральных нормах, во-вторых, при том количестве молодежи, которое проживает в Югре, обоснован возможностями бюджета. "Если не ограничивать по возрасту, никакого бюджета не хватит", - отметила Стребкова.

Участники акции требовали, чтобы "Ипотечное агентство Югры" прекратило судебное взыскание компенсации процентной ставки, ранее выплаченной людям, однако это требование тоже оказалось неправомерным, и удалось донести до участников акции этот момент, отметила Стребкова

По ее словам, ситуация, безусловно, была несколько накалена политическими интересами. "В нашем социально-экономическом регионе большинство акций протеста носят политический характер, за исключением редких случаев, где на самом деле вырывается крик души", - отметила омбудсмен, приведя в пример акции родителей погибших маленьких спортсменов, которые и оказались редким исключением, не имеющим политического подтекста.

"Граждане реализовали свое право на протест, наша задача была им показать что в Югре есть и другие способы и формы показать свое "я" и быть услышанными. Надо просто садиться за стол переговоров. Акции протеста не лучший вариант, особенно когда граждане становятся марионетками в руках политиков, но в отстаивании своего мнения я всегда их поддержу", - подчеркнула омбудсмен.

Напомним, после целого дня переговоров удалось завершить протестную акцию и перейти к решению вопросов.