Вопрос снижения ценза оседлости в Югре вынесут на опрос в середине сентября. "Нельзя просто взять и изменить..."

28 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Наталья Стребкова, уполномоченный по правам человека в ХМАО (2015) | Фото: my-evp.ru

Вопрос снижения ценза оседлости в Югре вынесут на опрос в середине сентября. "Нельзя просто взять и изменить..."

В середине сентября в Югре начнется опрос по снижению ценза оседлости. Такие итоги переговоров с объявившими голодовку "молодыми семьями" Сургута озвучила омбудсмен Югры Наталья Стребкова. По ее словам, переговоры, длившиеся почти весь день, нельзя считать конструктивными, поскольку ни в одной акции протеста решения не могут приниматься только тем количеством людей, которые участвуют в переговорах.

По словам Стребковой, в свое время решение о цензе оседлости для жителей Югры принимался в результате серьезного общественного обсуждения, поэтому взять и просто отменить или изменить этот критерий решением органов власти нельзя. Будет создан общественный совет, который будет заниматься оценкой реализации права разных категорий граждан на государственную поддержку.

Стребкова отметила, что по большинству претензий голодающих удалось достичь понимания. Так, вопрос возрастного критерия для категории "молодая семья", во-первых, прописан в федеральных нормах, во-вторых, при том количестве молодежи, которое проживает в Югре, обоснован возможностями бюджета. "Если не ограничивать по возрасту, никакого бюджета не хватит", - отметила Стребкова.

Участники акции требовали, чтобы "Ипотечное агентство Югры" прекратило судебное взыскание компенсации процентной ставки, ранее выплаченной людям, однако это требование тоже оказалось неправомерным, и удалось донести до участников акции этот момент, отметила Стребкова

По ее словам, ситуация, безусловно, была несколько накалена политическими интересами. "В нашем социально-экономическом регионе большинство акций протеста носят политический характер, за исключением редких случаев, где на самом деле вырывается крик души", - отметила омбудсмен, приведя в пример акции родителей погибших маленьких спортсменов, которые и оказались редким исключением, не имеющим политического подтекста.

"Граждане реализовали свое право на протест, наша задача была им показать что в Югре есть и другие способы и формы показать свое "я" и быть услышанными. Надо просто садиться за стол переговоров. Акции протеста не лучший вариант, особенно когда граждане становятся марионетками в руках политиков, но в отстаивании своего мнения я всегда их поддержу", - подчеркнула омбудсмен.

Напомним, после целого дня переговоров удалось завершить протестную акцию и перейти к решению вопросов.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

Вопрос снижения ценза оседлости в Югре вынесут на опрос в середине сентября. "Нельзя просто взять и изменить..."

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ценз оседлости, голодовка, наталья стребкова



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 22.02.2020 20:17 Мск В Сургуте прошел пикет бывших участников жилищной программы
Ранее 21.02.2020 16:45 Мск Наталья Комарова 26 февраля встретится с участниками жилищных программ в Сургуте. Региональные власти готовят предложения
Ранее 21.02.2020 13:15 Мск В Сургуте с протестующими участницами жилищной программы встретился замглавы города Алексей Жердев
Ранее 20.02.2020 13:47 Мск Участники жилищных программ в Югре опять планируют голодовку. Комарова едет в Сургут
Ранее 16.12.2019 15:55 Мск В Югре молодые семьи приглашают обсудить меры поддержки для исключенных из жилищных программ
Ранее 12.12.2019 16:30 Мск Губернатор Югры Наталья Комарова провела встречу с молодыми семьями по выплате субсидий
Ранее 26.09.2019 13:06 Мск Голодавшие сургутянки планируют провести митинг
Ранее 17.09.2019 09:10 Мск В Югре стартовал опрос о снижении ценза оседлости
Ранее 06.09.2019 14:50 Мск Осенью в Югре могут значительно увеличить финансирование программы "Развитие жилищной сферы"

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 06.09.2019 13:25 Мск Голодовка "молодых семей" в Сургуте прекращена
Ранее 04.09.2019 15:30 Мск Молодые семьи Сургута объявляют голодовку
Ранее 26.07.2019 16:15 Мск В Югре молодые семьи получат жилищные субсидии
Ранее 22.07.2019 08:52 Мск Семьи Сургута вышли на пикет против действий Ипотечного агентства Югры
Ранее 17.06.2019 08:58 Мск Семьи Сургута попросили Путина увеличить возраст молодёжи до 40 лет
Ранее 15.03.2019 16:20 Мск Молодые семьи Югры направили обращения к депутатам из-за программы "доступное жилье"
Ранее 08.03.2019 14:07 Мск Многодетные матери ХМАО в Международный женский день пикетировали администрацию Комаровой
Ранее 03.03.2019 20:32 Мск Молодые семьи ХМАО потребовали от Комаровой не исключать участников жилищных программ по возрасту и выплатить субсидии
Ранее 25.02.2019 11:40 Мск Молодые семьи Нефтеюганска вслед за сургутянами выходят на пикет
Ранее 20.02.2019 12:19 Мск Молодым семьям согласовали пикет в Сургуте
Ранее 19.02.2019 11:40 Мск Молодые семьи выходят на массовый пикет в Сургуте
Ранее 12.02.2019 08:50 Мск Молодые семьи обвинили Ипотечное агентство Югры в "антисоциальной политике"
Ранее 07.02.2019 14:50 Мск Молодые семьи Югры намерены добиваться восстановления исключенных из жилищной программы
Ранее 30.01.2019 09:11 Мск В Югре установили приоритеты по выплатам субсидий по программе для молодых семей
Ранее 13.12.2018 15:59 Мск В Югре КМНС, молодые семьи и молодые субсидии получат субсидии на улучшение жилищных условий
Ранее 11.12.2018 08:20 Мск Югорские депутаты изменили правила предоставления жилищных субсидий

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети