Сборная России практически лишилась шансов на выход в плей-офф на чемпионате мира по баскетболу

Сборная России практически лишилась шансов на выход в плей-офф на чемпионате мира по баскетболу, который в эти дни проходит в Китае.

Так, отечественная национальная команда сегодня в рамках первого тура второго группового этапа проиграла сборной Польши со счётом 74:79.

В данный момент Россия занимает третье место в группе I и сохраняет лишь теоретические шансы продолжить борьбу на турнире. В случае победы Аргентины над Венесуэлой (матч пройдет сегодня позднее) россияне лишатся шансов на выход в плей-офф.

Следующий матч, 8 сентября, Россия сыграет с Венесуэлой, в тот же день Польша сразится с Аргентиной.