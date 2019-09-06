Глава ЦИК отбилась от взломщика стулом

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова, на которую минувшей ночью в доме в Подмосковье напал взломщик, отбилась от него стулом.

Ударов током она не получила, возможно, шокер у злоумышленника не сработал, сообщил "Интерфаксу" источник. По его словам, Памфилова "действовала мужественно: схватила стул, пыталась его выгнать".

Как сообщили ранее в МВД, о происшествии заявили в полицию 6 сентября около 01:30. Дом Памфиловой находится в городском округе Истра Московской области.

Преступник в маске через окно пролез на террасу дома, несколько раз ударил главу ЦИК электрошокером, после чего скрылся, заявили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. По данным источника "Интерфакса", основной версией следствия является нападение с целью кражи. В Следственном комитете РФ, однако, заявили, что тщательно проверят и отработают каждую возможную версию, в том числе о нападении в связи с профессиональной деятельностью.